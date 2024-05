Potreben je državljanski pogum

V intervjuju preberite:

Sogovornica pojasnjuje izkušnjo v koalicijski vladi s konservativci; podnebno politiko, ki je v ravnotežju s socialnimi ukrepi; govori o slovenščini, ki nikoli ni bila enakovredna tam, kjer je sogovornica doma, in še danes ni. Želi si suverene Slovenije.

»Zelene politike se je vedno držal očitek, da je predraga in si je nihče ne more privoščiti. Dokazali smo obratno. Preusmerili smo javno podporo ravno v sloj ljudi z najnižjim cenzusom.«

»Skozi desetletja so bile manjšini dane obljube, ki so delale dolg, zdaj je na drugi strani tudi opravičilo, ki dela dodaten dolg. To pomeni zakonodajo, ki ščiti ohranjanje slovenskega pogovornega jezika.«