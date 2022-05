Potrebne so radikalne spremembe, ne kozmetični popravki

V članku preberite:

- Gre za dolgoročno razmišljanje pri kuratorskem delu najinega studia. To je tema, do katere sem prišla v desetletjih raziskovanja in pri raziskovanju vode. Gre za nabit raziskovalni moment, vendar opažam, da tudi veliko oblikovalcev uporablja te reference. Raziskovanje vernakularnega je ena od tistih tem, ki v 20. in 21. stoletju meandrira v raziskave in iz njih. Veliko se lahko naučimo iz sistemov, k izhajajo iz narave in tradicionalnega ekološkega oblikovanja. Zelo pomembno je, da k temu pristopamo s sodobno miselnostjo. Pogled na ljudsko izročilo in vernakularnost me že dolgo zanima. Vendar mislim, da je smisel predpone super- v besedi supervernakularno vprašanje, kako lahko pri tem pomagamo. Ali lahko raziskujemo, kaj to pomeni danes, in ali lahko temu damo dodaten zagon, da bo dejansko imelo učinek? Ali lahko premišljevanje preteklih tradicij opolnomočimo za današnji čas?

- Tako zelo smo zakoreninjeni v kapitalističnem razmišljanju in sistemih, da se zdi, da smo izgubili sposobnost uvida v drugačen svet. Vendar prav številni projekti, zbrani na razstavi Supervernakularno, osvetljujejo ta novi svet sooblikovanja in participatornih praks, ki nastajajo iz spreminjajočih se odnosov med oblikovalci in skupnostmi.