Povedati dobro zgodbo je redek dar

Po uspehu filma Okus po ljubezni (2013) in nagradah, ki jih je pobiral zanj, Riteš Batra ni okleval: za nekaj časa se je preselil v Veliko Britanijo in se potopil v literarno mojstrovino Juliana Barnesa, The Sense of an Ending, v katerem igrata Jim Broadbent in Charlotte Rampling. Leta 2017 je po skoraj štirih desetletjih v filmu Our Souls at Night (Naše duše ponoči) pred kamere pripeljal Jane Fonda in Roberta Redforda; gledate ga lahko na Netflixu.



Te dni si lahko v kinematografih Art kino mreže pa tudi na spletnih naslovih ogledate najnovejši film Riteša Batre Fotograf, ki se, tako kot Okus po ljubezni (Lunchbox), dogaja v Mumbaju in za katerega je scenarij spisal sam.