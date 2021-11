Pravnik, filozof, tehnik kuharstva, muzikant

V portretu tedna lahko preberete:

Leta 1973 rojeni filozof in pravnik se je v drugi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja na straneh Dela ukvarjal z manj zahtevnimi publicističnimi žanri. Po koncu študija na pravni fakulteti se je kot publicist loteval zahtevnejših vprašanj. Sklepi, do katerih se je dokopal, ko je komentiral, recimo, vprašanje izbrisanih ali begunsko vprašanje, pa so bili pogosto nenavadni. Vladajoča koalicija je ob njegovi kandidaturi za ustavnega sodnika zelo disciplinirano uredila svoje vrste in ga izvolila z natanko 46 glasovi. Točno toliko glasov tudi zadošča za izvolitev.