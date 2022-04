Prazno mesto oblasti

V nadaljevanju preberite:

Agresivni besednjak določenega političnega voditelja na družabnih omrežjih lahko povzroči močno identifikacijo med sledilci, tako da tudi ti začnejo bolj agresivno komunicirati med sabo.

Nemško-ameriški zgodovinar Ernst Kantorowicz je v 50. letih razvil idejo, da ima voditelj na neki način dve telesi. Na eni strani gre za človeka iz mesa in krvi, na drugi strani pa za simbolno funkcijo, ki jo opravlja. Voditelji, ki kar naprej neposredno komunicirajo prek družabnih medijev, ukinjajo to razdelitev med simbolno funkcijo in svojim zasebnim telesom.