Četrtega decembra se je oglasila iz Gaze. Mirjana Spoljaric Egger, predsednica Mednarodnega odbora Rdečega križa, je stala med reševalnimi vozili, nosila je bel brezrokavnik, na katerem je bil izrisan velik rdeč križ. Ko je govorila, se je zdelo, da je na robu joka. »Pravkar sem obiskala Evropsko bolnišnico v Gazi. Stvari, ki sem jih tam videla, presegajo vse, kar bi bil kdorkoli sposoben opisati,« je pripovedovala švicarska diplomatka, leta 1972 rojena v hrvaškem mestecu Ludbreg, ki leži 25 kilometrov južno od tromeje med Hrvaško, Slovenijo in Madžarsko.

»Najbolj so me pretresli hudo ranjeni otroci, ki so hkrati ostali brez staršev in zanje ne skrbi nihče.« In še: »Večina ljudi, ki sem jih danes srečala, je bila večkrat razseljenih. Srečala sem ljudi, ki so izgubili okončine, ker so jih morali med zdravljenjem evakuirati. Roko ali nogo so izgubili, ker jih ni bilo mogoče zdraviti v bolnišnici, kamor so sprva prispeli.« Nekajdnevna prekinitev ognja je bila, ko se je Mirjana Spoljaric Egger mudila v Gazi, davna zgodovina. Mednarodno skupnost je rotila, naj za Gazo najde politično rešitev, ker zgolj humanitarna dejavnost ne zadošča.