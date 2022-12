Predsednica ne sme biti zgolj pismonoša med DZ in uradnim listom

V nadaljevanju preberite:

V četrtek, 22. decembra, je prisegla kot predsednica Slovenije. Pravnica z doktoratom, ki ga je zagovarjala na Dunaju in se ukvarja z razmerjem med pravico do varstva osebnih podatkov ter pravico do dostopa informacij javnega značaja, je funkcijo začela opravljati 23. decembra, na dan ustavnosti, 31 let zatem, ko je skupščina sprejela ustavo.

Kot prva predsednica Slovenije piše zgodovino. »Iskreno verjamem, da ima predsednica ali predsednik veliko moč ravno v moči besede. Beseda je na koncu tisto, kar ljudje slišijo. Potruditi se moraš, da ti ljudje zaupajo in verja mejo. Da o tvojih besedah in sporočilih razmislijo,« je v pogovoru za Sobotno prilogo povedala Nataša Pirc Musar.

Ne bo predsednica vseh volivk in volivcev, ampak ji je ljubša oznaka predsednica vseh državljank in državljanov, prebivalk in prebivalcev Republike Slovenije. Se umika s tviterja? Kakšno je njeno stališče do vmešavanja v policijo? Je v Evropi dovolj slišen glas Slovenije? Kaj meni o dogajanju na RTV in noveli zakona o finančni upravi?