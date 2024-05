Predsedniku vlade sem predlagal državni nakup Mercatorja

V nadaljevanju preberite:

Za gospodarskim ministrom sta na skoraj polovici mandata zaradi geopolitičnih razmer dve zahtevni leti. Matjaž Han je s sprejetimi ukrepi zadovoljen, a bi si v vladi želel več razumevanja za gospodarstvo. Nedavno je postal tudi predsednik stranke SD, zato napoveduje bolj trdo držo glede nalog, ki so pomembne za državljane in gospodarstvo. »Včasih bi lahko kakšne stvari reševali drugače. Dnevni stik z gospodarstvom mi omogoča, da vsak dan slišim njegove potrebe in težave, s katerimi se sooča v teh težkih časih po epidemiji, energetski krizi, s posledicami rusko-ukrajinske vojne in poplav. Zato v vladi včasih težko sprejemam nerazumevanje za gospodarstvo, ki daje podlago za delovanje vseh sistemov v državi. Še vedno pa ključne odločitve sprejemamo kot vlada v celoti. Pod črto, s sprejetimi ukrepi vlade sem zadovoljen,« je povedal.

Z njim smo se pogovarjali tudi o obdavčitvi plač, omejevanju oddajanja prek Airbnb ter o novi predsedniški vlogi v stranki SD.