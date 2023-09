Premislimo nove tehnologije brez strahu

V nadaljevanju preberite:

Digitalna tehnologija spreminja pravila igre. Prinaša nova tveganja. Scenariji iz distopičnih znanstvenofantastičnih filmov so slab temelj za premislek o tveganjih. Pomembna so vprašanja, kaj nove tehnologije pomenijo za družbeno neenakost, javni interes in kakšni so energetski učinki digitalizacije.