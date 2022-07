Prihodnost bo leva ali pa je ne bo

V nadaljevanju preberite:

Ker nam gori pred lastnim pragom, danes vsaj v Evropi vsi govorijo – oziroma bolje govoričijo – o zelenem prehodu, ki bo rešil svet, ga resetiral in spravil v varne meje ne prehudega oziroma še znosnega globalnega segrevanja. Toda enačba zelenega prehoda, v kateri je konstanta neoliberalni kapitalizem, se preprosto ne izide. Klasične postavke tudi v predvidenem zelenem prehodu ostajajo gospodarska rast, bruto domači proizvod in bonitetne ocene (kreditna sposobnost) posameznih držav, s tem pa tekmovanje in ne sodelovanje. Zeleni prehod in uspešen spopad s podnebno krizo sta možna le z uvedbo novega družbenoekonomskega sistema.