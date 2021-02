Prišli smo do našega večera, do somraka Zahoda

V intervjuju preberite:

»Rad bi spomnil na študijo programa Združenih narodov za razvoj (UNDP), po kateri bi, če bi zahodnjaki – s čimer mislim na Evropejce in Severnoameričane –, ki sestavljamo 20 odstotkov svetovne populacije, hoteli ohraniti sedanji življenjski standard, potrebovali 80 odstotkov zemljinega bogastva. Tako očitno nesorazmeren gospodarski sistem ne more dolgo vzdržati. Prepričan sem, da je Zahod prišel do svojega konca,« pravi italijanski filozof Umberto Galimberti.