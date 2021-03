Proces je bil nepovraten, oslabil je incestne povezave

V nadaljevanju preberite:

Čas je za epilog. Politične bitke, ki jih je izzvala sanacija bank, so izvojevane. Novi položaji – zasedeni. Premoženjske prerazdelitve so dokončane ali skoraj dokončane. Banke so sanirane, kadrovsko prenovljene, prodane. Kadrovsko prenovljena je tudi Banka Slovenije (BS). Na spletnih straneh BS boste našli za več kot 1600 strani gradiv o izvedenih postopkih.



Zdi se, da je edino vprašanje, ki buri duhove in ohranja Banko Slovenije (BS) v središču pozornosti, vprašanje odškodnin imetnikom razveljavljenih kvalificiranih obveznosti saniranih bank. Celovita presoja učinkovitosti bančne sanacije kot da ni v nikogaršnjem interesu, niti BS ne. Bilo bi dobro, če bi bila, ker sicer postopki ne bodo tekli v pravo smer.