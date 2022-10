Putinu je kristalno jasno, da naš planet poganja pohlep

V nadaljevanju preberite:

Rusija premika meje v Putinovih pisarnah, Ukrajina na bojišču, toda ruski sociolog in filozof Grigorij Judin poudarja, da nas do konca vojne v Ukrajini najhujše šele čaka. Bil je med prvimi, ki je javno opozarjal, da bo Vladimir Putin napadal Ukrajino, zdaj je pripričan, kdo bo končni zmagovalec. Edina dilema je, koliko ljudi bo do takrat še umrlo.

Njegovi prispevki in intervjuji imajo množično bralstvo in poslušalstvo. Kot profesor predava politično filozofijo in družbeno teorijo, zraven piše strokovne in publicistične tekste, sodeluje na okroglih mizah, po začetku vojaške okupacije pa je odšel na protest in najprej pristal v priporu in nato še v bolnišnici.

- Putin ne uporablja interneta, zato niti pomisli ne, da si menjavo voditelja želi rusko ljudstvo, ampak je prepričan, da lahko revolucijo sproži samo nekdo od zunaj. Vsak upor je zanj teorija zarote.

- Največja odgovornost zahoda je, da je s sklepanjem poslov omogočal Putinovo rast in oboroževanje. Saj se vojna v Ukrajini ni začela letos, temveč že leta 2014, toda nič ni bilo ovira, da zahod s Putinom ne bi posloval naprej. Putin se letos februarja ni kar pojavil iz gozda kot ruski medved, ampak je med nami že zelo dolgo.

- Čeprav pravih pogojev za zmago nima, je Putin vseeno dovolj močan za zelo dolgo vojno. Vsi bomo še kako trpeli; ljudje v Ukrajini, Rusiji in zaradi različnih učinkov vojne tudi drugje.

- Mislite, da se ruski opozicijski politiki, stranke in organizacije do zdaj niso skušali pogajati s Putinom in poiskati kompromisa za boljšo Rusijo? Seveda so se, ampak vedno znova se je vse končalo s povečanjem njegove moči in uničenjem nasprotnikov.

- Državljanska vojna je eden od možnih scenarijev. Da se nekaj kuha pod površjem, lahko vidimo v oblikovanju različnih zasebnih bataljonov po državi, eden večjih je v Čečeniji, a obstajajo še številne druge zasebne vojske z bogatim financiranjem.