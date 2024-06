Reproduktivne pravice, enakost spolov in Feministična antifašistična mreža

V nadaljevanju preberite:

Letos mineva pol stoletja, odkar je naša prejšnja skupna država v 191. členu ustave SFRJ prva na svetu opredelila novo človekovo pravico, to je pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok, ki je poznala omejitve le iz zdravstvenih razlogov. Slovenija je edina republika nekdanje skupne države, ki je to pravico doslej ohranila skoraj neokrnjeno ne le v ustavi, temveč tudi v praksi. Ženske v drugih nekdanjih republikah imajo, kljub načelnim ustavnim določbam, vedno večje težave z uveljavljanjem pravice do dostopne in varne prekinitve nezaželene nosečnosti.