Še nikoli nismo bili tako politično osamljeni in šibki

V intervjuju preberite:

Nimamo jasne strategije. Mogoče jo ima Orbán, mi pa brezglavo sledimo njegovim potezam, ne da bi razumeli, kakšne posledice nam lahko to prinese ... Nihče več ne razume dobro, kje je Slovenija in kaj je njen cilj.



Na koncu so nas sosedje z obeh obal – brez težav, in morda ne slučajno prav sedaj, s to vlado in s to diplomacijo – žejne peljali čez vodo oziroma čez morsko gospodarsko cono. In tako dokončno postavili piko na dolgoletne sanje Slovenije o stiku z mednarodnimi vodami.



Pri nas je bilo precej skepse do Sredozemlja, velja za tvegano, bizantinsko območje … No, z leti smo odkrili lastno mediteransko plat. Tudi mi smo v marsičem bizantinci, trgujemo, uveljavljamo interese mimo načelnosti. Ta kultura nam ni tako oddaljena, kot smo vzvišeno mislili.



Če bo Janša želel predsedovati EU tako, kot predseduje vladi Slovenije, lahko pričakujemo katastrofo. Upam, da si tega ne bo dovolil in bo izpeljal teh šest mesecev zgolj tehnično. Četudi ne gre zanemariti vpliva vzhodnih vlad, skušali bodo predsedovanje usmeriti po konservativnem, ksenofobnem tiru.