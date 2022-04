Sence nad balkansko Slovenijo

V nadaljevanju preberite:

V Sloveniji so v dveh letih na ravni oblasti povsem padle evropske demokratične vrednote in to je eno največjih bremen, ki si ga je Slovenija nadela tudi pred evropskimi partnerji. Janša je Slovenijo medijsko razgradil na formalno raven očitne neprofesionalnosti in vsebinsko raven ljudskega poneumljenja.