Slovenija črnih gradenj na Bledu ali v Kranjski Gori ne bi dovolila

Hrvaške medije so nedavno preplavile zgodbe o nelegalnih gradnjah v Istri. Kot gobe po dežju so vzniknile ob morju, na kmetijskih in gozdnih površinah, celo na zaščitenih območjih so jih našli. Na več tisoč nelegalnih objektov, ki uzurpirajo naravo in lokalno prebivalstvo, opozarja tudi Silvia Buttignoni, ravnateljica hrvaške javne ustanove Natura Histrica, ki se ukvarja z zaščitenimi deli narave na območju Istrske županije. Z njo smo se pogovarjali o početju Slovencev v Istri, o odnosu lokalnega prebivalstva do njih, množičnem turizmu, pa tudi o dolgotrajnih postopkih, s katerimi skušajo znova vzpostaviti red v državi, vsaj kar se tiče črnih gradenj.