Slovenija naj postane magnet za talente, kjer bo uspeh zaželen

»Danes ni več pomembno, kdo je bil na pravi strani leta 1945. Fizično in/ali verbalno nasilje nad rojaki ni sprejemljivo nikoli in v nobeni obliki. Danes šteje, kdo bo na pravi strani leta 2045. Ni tema javno nasproti zasebnemu, rdeče proti belemu ali vijolično proti zelenemu. Tema je, kako bomo Slovenci stopili v veliko koalicijo za razvoj naroda v spet eno od mednarodno prepoznanih trajnostnih zgodb o uspehu. Ne le v športu in gospodarstvu, temveč tudi kot celotna družba,« pravi ekonomist Blaž Brodnjak, predsednik uprave naše največje mednarodne bančne skupine s skoraj devet tisoč zaposlenimi.



Z njim smo se med drugim pogovarjali o različnih izkušnjah pandemičnega leta 2020, aktualnem nakupu Komercijalne banke v Srbiji, družbeni odgovornosti bankirjev, morebitnih ležarinah, izkušnjah z novimi tujimi lastniki, o tem, da ne bodo več financirali tehnologij, ki slonijo na premogu in seveda o pogledu v leto 2021, ko bo precepljenost pot, »da se bomo lahko udeleževali tudi kulturnih in drugih dogodkov, da bomo lahko kje nastanjeni in uživali kakovostno slovensko hrano v prijetnem okolju. Komaj čakam na res pravi razprodan rock koncert.«