Slovenska pomlad? Dajte no...

Aprila 1998 je bil med britansko in irsko vlado podpisan velikonočni sporazum in z njim se je končalo tridesetletno nasilje med unionističnimi paravojaškimi skupinami in Irsko republikansko armado. Pred tem se je ves čas veliko govorilo o miru, toda paravojaške skupine, ki so se finančno napajale s kriminalom vseh vrst, so vedno hotele živeti v izrednih razmerah in kot država v državi. Ta primerjava, in ker smo se nekaj naučili ob naukih iz Depale vasi, tudi pred tridesetimi leti, je ob letošnji veliki noči na mestu tudi v Sloveniji.