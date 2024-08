Slovenski kapetan. Zlati kapetan

V nadaljevanju preberite:

Goran Dragić ni bil med najvišjimi v svojem letniku. Dolgo je bil v regijskih in državnih reprezentancah letnika 1986 celo spregledan, vendar je imel dve pomembni telesni odliki: dolge roke in dominantno levico, s katero je bil vso kariero nevaren nasprotnik na obeh straneh igrišča. V obrambi je z dolgimi rokami kradel žoge, v napadu pa so spretni levičarji vedno malce bolj neugodni od desničarjev. Ker jih je manj in ker v podzavesti vsi lažje predvidevamo gibe desničarjev kot levičarjev.