Sodniki ne smejo biti različnih nazorov?

V Sloveniji tako popularna teza, da je pri izbiri ustavnih sodnikov treba gledati le na njihove strokovne in moralne kvalitete, prav nič pa na njihovo nazorsko-politično usmerjenost, je pri mnogih njenih zagovornikih verjetno predvsem rezultat njihove naivnosti – gre pa vendarle hkrati za lahko prepoznavno mimikrijo, za poudarjanje profesionalnosti kot krinke za zaželeno »pravo« nazorsko-politično opredeljenost. Zakaj to počno politiki, je jasno – pri drugih pa ta mimikrija ni nujno in vedno zavestna.