Šola, ta čarobni laboratorij za integracijo

V življenju vsakega otroka je rešilni obroč predvsem družina, vendar ne izključno. V trenutku, ko zapustimo domače gnezdo in prvič prestopimo prag šolskega sistema, pri nalogi vzgajanja v veliki meri sodeluje šola, ta edinstveni in čudoviti laboratorij, kjer družba raste in oblikuje zavest vsakega posameznika kot dela družbe, ki je večja, bolj zapletena in heterogena od družine.

Človek ne postane učitelj zaradi denarja ali slave. Učitelja naredi poklicanost, saj je biti osrednji vezni člen med posameznikom in družbo, med preteklostjo in prihodnostjo, med teorijo in resničnim življenjem nemogoče brez popolne predanosti.