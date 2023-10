Spolne zlorabe otrok niso sodobni fenomen

V nadaljevanju preberite:

Tveganja za spolne zlorabe otrok na spletu ob tehnoloških inovacijah in družbenih krizah naraščajo, pa ne le to – pojavljajo se vedno nova. Pornografija je osrednji vir spoznavanja s spolnostjo za mnoge mlade, saj jo odkrijejo, preden se srečajo s spolnostjo – morda celo, še preden se poljubijo ali držijo za roke s partnerjem. Če so v preteklosti generacije mladostnikov »rasle« ob revijah z golimi ženskami, je danes pornografskih vsebin na spletu ogromno in pogosto so nasilne in nevarne, zato otroci dobijo povsem napačno predstavo o tem, kaj naj bi bil (spolni) odnos. Ker so vedno mlajši, ko pridejo do teh vsebin (naključno ali pa ne), si jih ne znajo interpretirati.

Kriminologinja dr. Elena Martellozzo z britanske univerze Middlesex izpostavlja zaskrbljujoče posledice spletnega spolnega napeljevanja otrok, pri katerem storilci izkoriščajo digitalne platforme za manipulacijo in izkoriščanje mladih. Omenja tudi študijo vpliva uporabe pornografije na čustveni, psihološki in socialni vidik razvoja otrok in mladostnikov. Na prijavni točki Spletno oko so lani prejeli in organom pregona posredovali 370 primerov domnevnih posnetkov spolnih zlorab otrok, na globalni ravni pa je bilo po podatkih za leto 2021 prijavljenih 85 milijonov tovrstnih posnetkov.