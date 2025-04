Srbija na prelomnici: Karneval ne bo strl Vučićevega sistema laži in manipulacij

V nadaljevanju preberite:

O srbskih protestih našteva mnoge kritike, a to ne pomeni, da profesor etike Slobodan Sadžakov protestnikov ne podpira. Prav nasprotno. Želi si, da bi protesti postali še radikalnejši, da bi temeljito razbili režim, predvsem pa, da bi se iz protestov razvila resna politična alternativa.

Je premalo radikalizacije?

Namesto politizacije se nam dogajata psihologizacija in estetizacija protesta. Študenti in državljani se resda borijo vztrajno in pogumno, toda manjkajo artikulirani in učinkoviti koraki. Že dolgo se vrtimo v krogu, a marsikdo tega ne opazi.

Kaj imate v mislih?

Potrebujemo radikalnejši odpor. Jeze je vedno manj, zato se mi včasih zdi, da so ljudje pozabili, zakaj smo sploh začeli protestirati. Sedanji format je sklenil krog. Študentje so pripravili shode v Novem Sadu, Kragujevcu, Nišu in nazadnje v Beogradu. Toda kljub več sto tisoč ljudem, z vso močjo in energijo, po mojem mnenju niso bili uspešni, saj je oblast že naslednji dan po 15. marcu začela z veliko hujšo represijo.

Karnevalski koncept je žal propadel, ker na ta način ne moremo škodovati režimu. Očitno je, da smo prišli do prelomnice: ali se bodo protesti radikalizirali ali pa se bodo končali. Toda če se bodo izjalovili, bo v naši družbi še slabše kot prej.