Jezus Kristus je erotično bitje, prispodoba ljubimca in stvarnika

V nadaljevanju preberite:

Critchley se v knjigi sprašuje, kaj je sploh misticizem, ki se pojavlja v vseh religijah. Je pri ljudeh, ki ne verjamejo v Boga, sploh možen? Prepričan je, da to ni le teološko vprašanje, ampak je lahko tudi eksistencialna izkušnja o tem, kako iti ven iz sebe, se za trenutek izgubiti, kako se prepustiti. Izkušnja svobode, ki ni svobodna volja, ampak svoboda od volje. Portugalski pisatelj Fernando Pessoa v Knjigi nespokoja tako lepo napiše, da pozabljamo, da smo vsak dan, ko zaspimo in sanjamo, tudi mi mistiki.

To so občutki, ki smo jih izgubili, je prepričan Critchley, ker ne verjamemo več v nič in nismo več ničemur srčno predani, kar bi nam dalo občutek, da smo resnično živi. Misticizem je nekaj, kar je večje od nas samih. Občutek, ko smo zamaknjeni, zaradi narave, lepote, ljubezni, umetnosti, to je izkušnja v najbolj intenzivni obliki, ko se jaz izgubi v Bogu, naravi, pokrajini, umetnini.