Sto dni peklenskega plesa

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. In letos res veliko hudičkov nagaja naokoli.

Prvi je nastal na Kitajskem leta 2019 in se razširil po svetu. Pandemija koronavirusne bolezni je zatresla globalne dobavne verige. Zaradi tovrstnih motenj podjetja ne morejo izpolniti vseh naročil oziroma ponudba ne more zadostiti povpraševanju, ki so ga spodbujali poceni krediti, povečani prihranki prebivalstva in želja potrošnje po odprtju javnega življenja. Cene so posledično višje. Čeprav je covid-19 pri nas za zdaj izginil iz javnega zanimanja, kitajska politika ničelne tolerance do te bolezni ter njihovo zapiranje pristanišč in tovarn ob vsakokratni okužbi še vedno treseta globalne dobavne verige. To utegne tudi močno prizadeti kitajski gospodarski razvoj.