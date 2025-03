Superbogati delujejo po načelih mafije, zakoni so namenjeni nam drugim

V nadaljevanju preberite:

Pred leti me je Slovensko društvo za mednarodne odnose povabilo na eno od srečanj, da povem, kakšne so po mojem mnenju možnosti za skupno evropsko obrambo. To je bilo po letu 2014 in bilo je pred letom 2022. Dve domnevi sem navedel: prvič, da je enotna obramba možna, če neka entiteta zagotavlja jasno in neprekinjeno mejo, če ima skupno obrambno politiko in strategijo in če se izključi iz obstoječe obrambne zveze, kot je Nato.

Prvi pogoj še danes ni izpolnjen, ker so med vzhodno mejo Evropske unije države Zahodnega Balkana in je meja »na drugi strani«. Drugi pogoj pa je še bolj oddaljen, saj sta v Nato vstopili tudi Švedska in Finska. Vojna v Ukrajini, izraelsko ignoriranje mednarodnega humanitarnega prava, deklaracij OZN in univerzalnih človekovih pravic in zdaj tudi politika sedanje administracije ZDA postavljajo pred članice EU, komisijo in druge evropske države nove zahteve.