Vrt, ki potrebuje skrb in stalno nego

Na nedavnem blejskem strateškem forumu je znana italijanska analitičarka mednarodnih odnosov Natalie Tocci dejala, da o pax americani, ameriškem miru, ne moremo več govoriti – in to že petnajst let.

Z izrazom pax americana naj bi označevali relativni mir, ki je na zahodni polobli in tudi v svetu, zahvaljujoč ZDA, vladal v drugi polovici 20. stoletja in v prvih letih sedanjega. Njeni hegemoniji torej, premoči v odnosu do drugih velikih sil. Začel naj bi se z Marshallovim načrtom ameriške finančne pomoči zahodni Evropi po drugi svetovni vojni in končal z rusko agresijo na Gruzijo in Ukrajino, s kitajskim nepriznavanjem razsodbe arbitražnega razsodišča v pomorskem sporu s Filipini in z izvolitvijo Donalda Trumpa za predsednika ZDA.