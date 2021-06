Tri vojne, ena kolaboracija in osamosvojitev

V članku lahko med drugim preberete:

Ko se vojna konča, se vedno zdi, da je bila zadnja. Da se ne more ponoviti. Feldmaršal Svetozar Borojević von Bojna, ki je znal svoje vojake izvrstno motivirati, je bil med prvo svetovno vojno jasen; če pade soška fronta, bo Italijan prišel do Ljubljane, od tam pa ga ne bo mogoče izgnati nikoli več. Ocena je bila preroška. Četudi je Italijan po polomu pri Kobaridu urno bežal vse do Piave, je v Rapallu dobil tretjino slovenskega ozemlja, vse tja do Postojne.