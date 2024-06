Umetnik mora ohraniti sposobnost naivnega čudenja

V nadaljevanju preberite:

»Njegov igralski izraz se razprostira med pokrajinami pustolovsko bonvivanskega duha 'francosko-italijanskega' šarma in razgibane mladostnosti, 'irsko' prizemljenih očakov, ki pod svojo 'skandinavsko' drzno, divjo in neukrotljivo notranjostjo – nemalokrat podprto s šilcem ali dvema – skrivajo subtilne prostranosti nežnosti in melanholije, katerim so sopostavljeni nagajivi 'angleški' humor in bistroumni nesmisli z vsemi žavbami podmazanega intelektualca. A kljub temu se zdi, da je njegov domač milje, v katerega se vedno znova vrača, spoj nenavadnega 'nemškega' ratia z napol sanjskim kafkovskim svetom, prežetim s preobrazbami in z vedno novimi poskusi iskanja samega sebe.« Tako se glasi del obrazložitve strokovne žirije za podelitev Borštnikovega prstana, ki si ga bo letos nadel Branko Šturbej.