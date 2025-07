Ursula von der L. na ruševinah Evrope

V kolumni preberite:

Od leta 2019 in njene selitve v 13. nadstropje palače Berlaymont Ursula von der Leyen dokazuje, da sijajno obvladuje eno področje. Je ekspertinja za politično preživetje in ustvarjanje vtisa močne predsednice, ki hoče popoln nadzor in vlada despotsko. Tako je nastopila tudi minuli teden, na predlog nezaupnice skupine skrajno desnih poslancev v evropskem parlamentu se je odzvala bojevito. Parlamentarna razprava je bila uvertura v četrtkovo glasovanje; če bi bil predlog sprejet, bi morala odstopiti celotna komisija, vključno s predsednico in vsemi šestindvajsetimi komisarji.

Scenarij ni bil verjeten, poskus nezaupnice je bil simboličen.