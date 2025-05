Evropski eksperiment se maje: Zaton politične sredine in upor sužnjev

V kolumni preberite:

Milijoni v Romuniji, na Poljskem in Portugalskem so se na »super nedeljo« zgrnili na volišča. Na predsedniških volitvah, ki so potekale v dveh najštevilčnejših državah nekdanje komunistične periferije Evrope, je prevladal politični mainstream. Rezultat je spravil liberalni establišment in bruseljsko komisijo v navdušenje. Predsednica Ursula von der Leyen je romunskim volivcem čestitala, ker so »izbrali obljubo odprte, uspešne države v močni Evropi«.

Volilnih rezultatov ni mogoče razumeti enoznačno. Ne glede na različne odtenke in različne oblike so se skrajno desne politike prebile v ospredje v srednji in vzhodni Evropi in tudi na evropskem zahodu.