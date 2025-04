Kolumna: Majhne države, velike nevarnosti

V kolumni preberite:

Svet je postal nepredvidljiv in nevaren, še posebej za majhne države. Ekspanzionizem Trumpove Amerike je samo nadaljevanje ozemeljskih pretenzij Vladimirja Putina, Benjamina Netanjahuja, Xi Jinpinga. In tudi v Evropski uniji so države, ki niso opustile teritorialnih teženj.

Zahodna soseda, kjer vlada neofašistična stranka premierke Giorgie Meloni, ni prenehala omenjati terre italianissime, »od vekomaj italijanska ozemlja«; čeprav se tuintam za iredentistične izjave pro forma opraviči. Orbánova Madžarska izrablja revanšistične zamere zaradi »sramotnega miru« trianonske pogodbe, ki po več kot sto letih še vedno simbolizira največjo tragedijo njene novejše zgodovine.