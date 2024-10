Premier, ki ni izpolnil obljub

V portretu tedna preberite:

Pred enim letom, 15. oktobra, je Poljska izvolila nov parlament. Po osmih letih mračnjaštva in nacionalkonservativizma Jarosława Kaczyńskega sta Donald Tusk in njegova koalicija prekinila zaporedne volilne uspehe skrajne desnice. Veselili smo se redkega znamenja vitalnosti evropske demokracije. Ampak nekatere stvari se niso spremenile. Poljska še vedno izvaja ostro protipriseljensko politiko. Minuli teden je premier presenetil z odločitvijo o začasni ukinitvi pravice do azila v državi.