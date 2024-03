V nadaljevanju preberite:

V sredo so poslanci evropskega parlamenta z veliko večino sprejeli akt o svobodi medijev, kar je bil sam po sebi akt, ki kaže na razliko med idejo demokratične zveze evropskih držav in avtokratskimi oziroma totalitarnimi režimi. Dan pred tem je predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen v istem parlamentu povedala, da so razmere v Gazi dosegle točko preloma, kajti otroci da umirajo od lakote, in tega, je poudarila, »ne smemo dovoliti«. Sosledje želenih dejanj v njenem govoru je šlo takole: prebivalci Gaze potrebujejo takojšen humanitarni premor, ki bo privedel do trajne prekinitve ognja. Res?