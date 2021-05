Varuhi narave gredo na referendum

V nadaljevanju preberite:

Gibanje za pitno vodo sestavlja 20 organizacij in pobud ter neznano število posameznic in posameznikov. Samo prostovoljcev, ki so dežurali pred upravnimi enotami, je bilo več kot 400. Niso realisti, ki bi zahtevali nemogoče. Po mnenju vladajoče politike so nemogoči, ker zahtevajo realno. Zahtevajo, da novela vodne zakonodaje, ki šteje nekaj sto besed, ne bi bila uveljavljena. Zakaj? Ker nova zakonodaja prinaša dodatna okoljska tveganja.