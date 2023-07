Vesolje mrmra.Kaj to pomeni za nas?

V kolumni preberite še:

Pred dnevi je preplavilo medije odkritje, da je astrofizikom prvič uspelo zaznati in dokazati obstoj nizkofrekvenčnih gravitacijskih valov vesolja, ki je »slišati kot mrmranje«, ki nastaja ob trkih med črnimi luknjami. Raziskava je bila objavljena v reviji Astrophysical Journal Letters. Novica, da je znanstvenikom prvič uspelo slišati brnenje in šumenje vesolja, me je vznemirila, ne da bi razumela, kaj to zares pomeni.

»Pravzaprav je celotno vesolje mongolsko grleno petje. Vsaka zvezda, vsak planet, vsaka celina, vsaka zgradba, vsak človek vibrira v počasnem vesoljskem ritmu,« skorajda poetično piše Adam Frank, profesor astrofizike na Rochesterski univerzi, v reviji Atlantic. »Če bo rezultat raziskave potrjen, bo to odkritje odprlo okna za vse nadaljnje raziskave, od razvoja galaksij do izvora vesolja.«

Ozrite se okrog sebe, v zaključku članka pravi fizik Adam Frank. Razmislite, kako se na videz trdna tla pod vašimi nogami tiho tresejo zaradi sile milijard let kozmičnih trkov. Pojdite ven in opazujte veter, ki piha med drevesi. Morda bo izkušnja drugačna, ko boste vedeli, kako ritem orjaških črnih lukenj v oddaljenih galaksijah prav tako odmeva v nežnem zibanju dreves.

Vesolje je neverjetno obsežna simfonija vzrokov in posledic, piše. »Neskončni prihodi in odhodi galaksij, zvezd in planetov ustvarjajo preplet pesmi, del te ste tudi vi. Odkritje ekipe Nanograv je opomnik, da je svet vedno bil in vedno bo vreden čudenja. Ampak to ste seveda že vedeli. Vedno ste vedeli.«