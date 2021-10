Veter z vzhoda

Nenehno sovpadanje in prepletanje evropskih kriz je dobilo najpomembnejšo dimenzijo v konfrontaciji med vzhodnimi in zahodnimi članicami. Razhajanje enih in drugih je doseglo novo, zgodovinsko raven: poljsko ustavno sodišče je zanikalo superiornost evropske zakonodaje nad nacionalno, sodba prevprašuje temelje evropske pravne skupnosti. Upor uradne Varšave nikakor ne pomeni, da bi bila Poljska pripravljena izstopiti iz Evropske unije. Ne pride ji na misel, da bi se odpovedala milijardam evrov bruseljskega denarja.

»Železna zavesa ni bila kaprica hladne vojne. Vzhodni in zahodni Evropejci živijo v zelo različnih časih, ne le prostorih,« je konflikt komentiral Lucio Caracciolo v Limesu. Vse več je prostora za redefiniranje Evropske unije, verjetno v okviru neke historične sestave deseterice, petnajsterice držav članic.

To se dogaja ob poslavljanju Angele Merkel in med zloveščimi povolilnimi znamenji o možni vrnitvi fiskalnih pravil in varčevalnih ukrepov v evrskem območju, kar bi spet zaostrilo odnose med severno in južno Evropo. Sam kanclerkin odhod vzbuja negotovost na celini, razen tega so zvezne volitve pokazale, da je Nemčija precej manj homogena država, kot je vtis. Čez pol leta bodo predsedniške volitve tudi v Franciji in ni rečeno, da bo v Elizeju ostal Emmanuel Macron. Osupljivo je opazovati meteorski vzpon skrajnega desničarja Érica Zemmourja, ki se pozicionira še bolj desno od razvpite Marine Le Pen. Niti še ni uradni kandidat, javnomnenjske ankete mu kažejo prednost pred voditeljico Nacionalnega zbora, ki je doslej veljala za gotovo Macronovo izzivalko v drugem krogu, razvnema rasno sovraštvo in islamofobijo, v medijih se pojavlja vse pogosteje.

V Italiji se izteka mandat predsedniku Sergiu Mattarelli in razmere so negotove. Politična slika bo odvisna od tega, kaj se bo zgodilo v prihodnjih mesecih in kdo bo prihodnji predsednik republike. Aktualni je povedal, da se veseli pokoja, vprašanje ostaja, ali bi se lahko na Kvirinal preselil premier Mario Draghi. V tem primeru bi verjetno sledile predčasne volitve, na desnem polu, ki je v prevladi, pa najbolj rastejo rejtingi skrajni desničarki, postfašistki Giorgii Meloni. Članica njene stranke Bratje Italije Rachela Mussolini, dučejeva vnukinja, je na volitvah v mestni svet Rima dobila rekordno število preferenčnih glasov.

Czech Prime Minister and leader of ANO party Andrej Babis attends a news conference at the party's election headquarters after the country's parliamentary election in Prague, Czech Republic, October 9, 2021. REUTERS/Bernadett Szabo Foto Bernadett Szabo Reuters

Si je mogoče sploh zamisliti posledice tega, da bi v kateri od velikih zahodnoevropskih članic zmagal populist, suverenist?

Spremembe, ki se tačas dogajajo na evropskem vzhodu, niso enoznačne. Srednjo Evropo običajno obravnavamo kot celoto oziroma regijo, v zadnjem času predvsem kot tisto, kjer je prevladala »iliberalna demokracija«, kar je samo drugo ime za avtoritarizem. Iz skupinske enobarvne slike sta se zdaj odlepili dve državi, Češka in Poljska. Čeprav z različnima predznakoma sta bistveni za prihodnost evropskega vzhoda in EU.

Iz mračnjaštva izstopa Češka, premier, magnat Andrej Babiš, je izgubil parlamentarne volitve, zmagal je »demokratični blok«. Ob znatno višji volilni udeležbi kot pred štirimi leti je več kot polovico poslanskih sedežev dobila opozicijska koalicija, stranke, ki so sodelovale s prejšnjo vlado, niso niti prišle v parlament. »Mi smo sprememba,« je po zmagi izjavil voditelj zavezništva, univerzitetni profesor Petr Fiala, zavzel se je za oblikovanje večinske vlade. Zmagovita koalicija je povedala, da nima nobenega namena vladati z Babišem, vendar ima ta močnega zaveznika v predsedniku Milošu Zemanu, ki lahko spremeni politično ravnovesje.

Predsednik, trenutno je v bolnišnici, ni ravno liberalec. Že večkrat je povedal, da bo dal mandat najmočnejši posamični stranki, to je populistični ANO. V preteklih letih je počel vse, kar je bilo mogoče, da na oblast ne bi prišel kdo drug od dosedanjega premiera Babiša. Češki volilni izid je spodbuda in navdih za opozicijo v sosednjih državah, presenetljivi uspeh predstavlja zmago civilne družbe, je znanilec tega, da so spremembe možne. Negotovost glede sestave vlade v Pragi je kljub temu velika.

Na Poljskem je odločitev ustavnega sodišča, ki je odreklo primat zakonodaji Evropske unije, sprožila krizo z Brusljem, sodba zadeva osnovno načelo EU. Potem ko je sodišče odločilo, da so nekateri členi evropskih pogodb »nezdružljivi z ustavo poljske države in da institucije Unije delujejo zunaj okvira svojih pristojnosti«, so se v Varšavi, Gdansku, Poznanju, Ščečinu, Krakovu zbrali desettisoči protestnikov z evropskimi zastavami. Nekdanji sodniki ustavnega sodišča so povedali, da odločitev presega pristojnosti tribunala. Domet civilne družbe in proevropskih demonstracij pa je omejen, Evropa je razdeljena, samo deset držav članic dosledno zagovarja pogojevanje evropskega denarja z vladavino prava. Jarosław Kaczyński to izrablja in čaka, da bi suverenizem prišel na oblast v kaki pomembni zahodni državi. Voditelj liberalne opozicije, bivši predsednik evropskega sveta in nekdanji poljski premier Donald Tusk, želi na naslednjih parlamentarnih volitvah, predvidenih jeseni 2023, ponovno pridobiti večino.

Nacionalkonservativna stranka PiS je na oblasti od leta 2015 in postala je prva politična formacija, ki je v postkomunistični Poljski dobila absolutno večino. Na Poljskem imajo levičarske stranke precejšen vpliv v javnih razpravah, protesti v bran abortusa so bili med najbolj množičnimi po letu 1989 in vključevali so različne dele poljske družbe. Veliko je bilo govora o formativni politični izkušnji za udeležence. Volilni rezultati kažejo, da leve alternative praviloma ne pritegnejo veliko volivcev, niti mladih.

Zaradi Poljske se je Evropa znašla na točki, s katere ni več vrnitve, morala se bo odločiti, kakšna Evropa hoče biti. Ampak Evropa se je na tej točki znašla že nekajkrat, in vemo, kako se izteklo. EU ni sposobna pomembnih političnih odločitev. Politični filozof s Princetona Jan-Werner Müller, ki proučuje populizme, piše, da bi bila toleranca do Orbána in Kaczyńskega fatalno zgrešena. V vsakem primeru bo razvoj dogodkov na Poljskem bistveno vplival na prihodnost Evrope.

V zahodni Evropi bo najpomembnejše dogajanje v Franciji in Italiji. V prvi vznemirjajo javnomnenjske napovedi, povezane s skrajnim desničarjem, ki kažejo, kako so ekstremne desne ideje zasedle tako rekoč celoten politični prostor. Analitiki navajajo, da še nikoli doslej noben kandidat ni doživel tolikšnega premika v merilih volilnih namer kot Zemmour. »Takšen rezultat je mogoče razložiti z vse bolj trajno podporo, ki so jo na zadnjih predsedniških volitvah dajali nekdanji volivci Françoisu Fillonu in Marine Le Pen,« analizira ustanova Harris Interactive, ki je izvedla raziskavo. Imenovani pa, tudi če se ne bo vključil v predsedniško tekmo, potiska ostale, recimo bivšega pogajalca za brexit Michela Barniera, bolj desno, medtem ko kandidatka socialistov, pariška županja Anne Hidalgo, v medijih dobi komaj kaj prostora.

A woman walks past posters in support of French far-right commentator Eric Zemmour, probable candidate for the French presidential election next April, posted on a wall in Paris, France, October 13, 2021. Picture taken October 13, 2021. REUTERS/Sarah Meyssonnier Foto Sarah Meyssonnier Reuters

Na nedavnih lokalnih volitvah v Italiji je že v prvem krogu v treh velikih mestih, Milanu, Bologni, Neaplju, prepričljivo zmagala leva sredina, na nacionalni ravni se moč populističnih desnih formacij že kaki dve leti ni spremenila. Desna sredina kot celota dosega 50 odstotkov.

Matteo Salvini se je pred časom prenaglil z zahtevo po »polnih pooblastilih«, njegovo mesto je zavzela bistveno bolj skrajna voditeljica stranke Bratje Italije Giorgia Meloni, ki se ponaša z 20 odstotki podpore. Njen kandidat za položaj rimskega župana ne poveličuje samo pohoda na Rim, podučuje tudi o Hitlerju in »učinkovitem vermahtu«, stranka se odkrito navdihuje pri fašistični ideologiji.

Umberto Eco je v devetdesetih govoril o »večnem fašizmu«, pri čemer ni govoril samo o Mussoliniju in fašistični ideologiji in zavezništvu z nacistično Nemčijo, temveč o fašizmu, ki se ohranja in zadobiva vedno nove forme in civilizirano obliko, o tem je nedavno pisala revija MicroMega. Definiral ga je kot »ur-fašizem«, natančneje kot »večni fašizem«, in v različnih oblikah je v Italiji prisoten še vedno. V najtrši, najbolj nedvoumni obliki obstaja v stranki Bratje Italije.

Melonijeva ni Gianfranco Fini, ki je v svojem času, leta 2003, razglasil fašizem za absolutno zlo. V intervjuju za Corriere della Sera je pazila, da ni rekla, da ima stranka antifašistično stališče. Spreminjanje in protislovnost njenih stališč ne zmanjšujeta priljubljenosti, njena knjiga Sem Giorgia je bila dolgo časa, kakor Zemmourjeva, na vrhu lestvice najbolje prodajanih neleposlovnih knjig. In seveda je suverenistka, čeprav sama raje uporablja izraz konservativka, kot tukajšnji predsednik vlade je podprla zgodovinsko sodbo poljskega ustavnega sodišča. Vizije o tem, kaj predstavlja Evropska unija, so čisto različne in ni se mogoče več pretvarjati, da je privržencev suverenizma malo. ●