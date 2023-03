Visoka inflacija je lahko varljiva iluzija za javne finance

Pri 46 letih mu ne manjka izkušenj s področij financ, ekonomske in denarne politike. Na čelo estonske centralne banke je prišel leta 2019, od takrat v svetu Evropske centralne banke sodeluje tudi pri odločanju o obrestnih merah v celotnem evrskem območju. Pred tem je bil med drugim ekonomski svetovalec predsednika estonske vlade, med letoma 2003 in 2011 je služboval v Svetovni banki in članici njene skupine IFC, med 2011 in 2019 pa je bil viceguverner Banke Estonije.

Podobno kot nekateri drugi guvernerji velja v ECB za odločnega zagovornika hitrejšega in bolj robustnega zviševanja obrestnih mer in ukrepanja proti rekordni rasti cen. To seveda ob dejstvu, da Estonija že dobro leto beleži rekordno visoko inflacijo z vsemi posledicami za prebivalstvo in podjetja, ne čudi.

Gospod guverner, prihajate iz Estonije, države, ki ima podobno kot drugi dve baltski državi, Latvija in Litva, v okviru evrskega območja že nekaj časa najvišjo, tudi več kot dvajsetodstotno inflacijo. Na drugi strani pa je letna rast cen v Luksemburgu, Cipru ali na Malti skoraj štirikrat nižja. Kako lahko iz prve roke pojasnjujete tako veliko razliko? Zakaj je inflacija po vsej evrodeželi zdaj tako visoka – in hkrati tudi tako zelo različna?

Razlogov za to je veliko, naštel bi jih le nekaj. Najprej, ob vsakem času so lahko gospodarstva posameznih članic evrskega območja na različni točki gospodarskega cikla. To pomeni, da imajo lahko različne stopnje gospodarske rasti, inflacije in tudi različne sestave gospodarstev.

Recimo, v času pandemije covida so bile najbolj na udaru države z močnim turističnim sektorjem. Zdaj, ko se spopadamo z energetsko krizo, so nekatere države bolj izpostavljene povečanju cen elektrike ali plina in zato doživljajo višjo inflacijo. Med njimi je tudi Estonija. V našem primeru je že sam način, kako deluje energetski trg, tak, da se zvišanje cen na veleprodajnem trgu elektrike ali plina nemudoma prenese do gospodinjstev. Če se cene električne energije na trgih podražijo, se to takoj pozna na naših mesečnih računih za elektriko. To je razlika od drugih držav, kjer so cene elektrike bolj fiksne in regulirane.

V našem primeru gre tudi za dejstvo, da hrana in elektrika sestavljata večji del košarice življenjskih potrebščin. In ker prav te cene najhitreje naraščajo, se tudi najhitreje prevajajo v izračunano stopnjo inflacije. Samo dejstvo, da je inflacija različna v različnih državah evrskega območja, je sicer nekaj naravnega. Lahko pa postane problematično, če so razlike tako velike kot so zdaj, v zadnjem letu, in če hkrati trajajo zelo dolgo časa.

Kako ste se v Estoniji spopadli s tako visoko inflacijo? Vemo, da so nekatere vlade uvedle cenovne kapice za cene energije ali začasno znižale davek na dodano vrednost itd. Kakšen je vaš pristop, tudi ko gre za vladne ukrepe?

Estonska vlada je predvsem skušala pomagati gospodinjstvom, nekaj manj pa podjetjem. Zato ta seveda niso bila srečna in nekaj razprav je bilo, da so dobila manj pomoči kot nekateri njihovi tekmeci iz tujine, ki so bili zato lažje konkurenčni.

Potem ko so se zvišale cene elektrike, je bila največja skrb vlade, da vsem gospodinjstvom omogoči nove pogodbe, z bolj ugodno fiksno ceno elektrike, kot je bila tedaj na razpolago na trgu. Pravzaprav je vlada naložila državni družbi, da prodaja elektriko prebivalstvu po fiksni in bolj razumni ceni. Recimo, tudi za cene plina je postavljena zgornja raven, nad katero je vlada kompenzirala stroške prebivalstvu.

Visoka inflacija poleg drugih negativnih posledic tudi povečuje družbeno neenakost. Ukrepi vlad so zato nujni, a morali bi biti le začasni in dobro ciljani, ste omenili v svojem ljubljanskem predavanju. Lahko to pojasnite?

Da, to je skrb ob nekaterih podpornih ukrepih, ki so jih zagotovile vlade. Seveda je tudi zanje zelo drago, če podjetjem in gospodinjstvom plačajo del računov za elektriko. Razumljivo je, da so tudi proračunski viri omejeni, zato je smiselno pomagati tistim, ki najbolj potrebujejo pomoč. In ko pogledate, kdo je najbolj prizadet zaradi visoke inflacije in cen hrane, energije, blaga in storitev, ki jih vsi potrebujemo, vidite, da je to zelo povezano z ravnjo dohodka gospodinjstev. Ljudje z nižjimi dohodki porabijo večji del svojega proračuna za energijo in hrano in zvišanja teh cen jih najbolj prizadenejo. Zato je smiselno, da vlade najbolj pomagajo tistim, ki to pomoč res potrebujejo, ne pa, da svoje resurse porabljajo preveč na široko.

Inflacija je lahko zelo problematična tudi za naše javne finance in državno porabo. Vemo namreč, da visoka inflacija na začetku deluje nekoliko zavajajoče, saj zviša proračunske prilive in lahko tudi zniža statistično zadolženost, delež javnega dolga v BDP. Težave pa nastopijo z zamikom. Kaj bi torej morali politiki in odločevalci najbolj upoštevati pri tem?

Ko govorimo o javnih financah, so stvari res zanimive. Tedaj, ko inflacija hitro naraste, ljudje občutijo izgubo svoje kupne moči, poslabšajo se tudi razmere za podjetja, na drugi strani pa vladi vsaj na začetku kaže relativno bolje. Višje cene namreč pomenijo tudi višje proračunske prilive, sploh recimo iz davka na dodano vrednost. Z rastjo plač, četudi je ta nižja od stopnje inflacije, se hkrati povečajo tudi davčni prilivi iz naslova dohodnine, davkov na dohodek in socialnih prispevkov. Na drugi strani so mnogi stroški ponavadi fiksni za tekoče leto.

Skratka, z inflacijskim presenečenjem na začetku najprej dobite več proračunskih prilivov, stroški pa nato opazneje narastejo z zamikom, v naslednjem letu ali dveh. To recimo zdaj vidimo pri nas v Estoniji in nekaj podobnega se dogaja tudi v drugih državah. Tudi če je inflacija visoka in vlada porablja veliko denarja za pomoč ljudem, se zdi, da fiskalna slika ni ravno zelo slaba. A tak pogled je zavajajoč, saj se bodo razmere precej poslabšale že v prihodnjem letu ali pa v letu 2024.

Zakaj?

Poglejte recimo plače zaposlenih v javnem sektorju in v vladi, ki se sicer znotraj leta načeloma ne povečujejo, ker je državni proračun pač fiksen. Zdaj pa se pri nas že od konca lanskega leta pogajajo o proračunu za letos in v novi situaciji nameravajo precej izrazito povečati plače učiteljev, policistov in drugih zaposlenih v javnem sektorju.

Zaradi tako visoke inflacije nastopijo tudi precejšnje težave pri investicijah z javnimi sredstvi. Na eni strani so te že vključene v državni proračun – a če se cene tako hitro višajo, jih pač ni mogoče uresničiti. Pač enostavno ne morete dobiti gradbenega podjetja, ki bi vam, recimo, zgradilo šolo za vsoto, ki je bila načrtovana še pred nastopom povišane inflacije. Zato javne naložbe v prvem letu, ko imate visoko inflacijo, ne porastejo za toliko, kot je bilo načrtovano, in to morate potem nadoknaditi v naslednjih letih. To je eden od razlogov, da se z visoko inflacijo končajo tako imenovani medeni tedni za javne finance.

Da, res imamo nekakšne medene tedne na začetku, ko se ob nastopu inflacije prilivi hitro zvišajo, žal pa nato v letih, ki sledijo, lahko nastopi hud glavobol.

Točno tako. To je nekaj, kar bi morali politiki vseskozi imeti pred očmi in tudi upoštevati. Če so morda javne finance ta trenutek videti nekaj bolje, to še ne pomeni, da lahko zato porabijo veliko več.

Hm, to se zdi več kot ustrezno priporočilo tudi za finančnega ministra in politike v Sloveniji.

(Smeh.) To je pač povsod enako.

Ob tem, da je Rusija vaša sosednja država, pojdiva k drugi pomembni evropski temi, ekonomskim posledicam ruske agresije v Ukrajini. Kako bodo te še vplivale na inflacijo, višje cene plina, nafte in energije, hrane?

Morda je dobra novica, da smo veliko teh posledic že videli in so že za nami. Zadnjih 12 mesecev so vse evropske države vložile res veliko naporov, da diverzificirajo svoje nabave in opustijo nakupe ruskega plina in nafte kot vire energije. Lahko rečem, da smo tu na evropski ravni naredili precej dober posel in da nismo več odvisni od ruskega plina in nafte. Prav tako se je tudi globalni trg hrane že prilagodil novim razmeram.

Če pa se osredotočim na Estonijo, smo kljub temu, da smo že leta sosedje Rusije, prišli do spoznanja, da ta ni najbolj zanesljiva poslovna partnerica. Estonska podjetja so zato že diverzificirala poti trgovanja z Rusijo in imajo presenetljivo nizek delež trgovanja s to sosednjo državo. Vojna in sankcije so tako prizadele predvsem nekatere specifične sektorje, recimo uvoznike lesa, rudnin, kemikalij in nekaterih surovin iz Rusije, sicer pa je bil učinek precej omejen.

Kot guverner Banke Estonije ste tudi član sveta Evropske centralne banke. Ta je od lanskega julija zvišal ključne obrestne mere za kar 300 bazičnih točk in bo o njih znova odločal sredi tega meseca. Po vseh napovedih je novo zvišanje za pol odstotne točke že tako rekoč izvršeno dejstvo. Kakšna pa so vaša pričakovanja za prihodnost? Kje bi lahko bila zgornja meja, kjer bi se obrestni dvigi ECB naposled stabilizirali?

(Smeh.) Tega nihče ne ve in mislim, da vam v tem trenutku tudi nihče ne bi mogel povedati, kako visoko se obrestne mere pravzaprav še lahko povzpnejo. Kar je zdaj znano in ste tudi sami povedali, smo bili precej jasni, da bomo na prihodnjem srečanju spet zvišali obrestne mere, za nadaljnje pol odstotne točke. Zelo verjetno je, da to ne bo zadnje zvišanje obresti, glede na to, kako vztrajna je še vedno inflacija v evrskem območju.

Čeprav se skupna inflacija počasi le znižuje, pa skrbi, da tudi če ne upoštevamo zelo volatilnih cen hrane in energije, vsi drugi izdelki in storitve postajajo vse dražji. Tako imenovana osnovna inflacija presega pet odstotkov in njen trend se še ne usmerja navzdol.

Ugotovili smo, da se kot centralna banka pri sprejemanju odločitev ne moremo zanesti le na najnovejšo inflacijsko statistiko. Spoznati smo morali, da po tem, ko dvignemo svoje obrestne mere, mine kar nekaj časa, da te dosežejo realni učinek. Moramo se pogovoriti tudi o tem, kako verjetno je, da tisto, o čemer smo že odločili, res vpliva na ekonomijo in njeno nadaljnje delovanje. Če pogledamo najnovejše ekonomske podatke, lahko le rečem, da je zelo verjetno, da bomo tudi po marcu morali še zviševati obrestne mere. In glede na to, kako trdovratna se zdi ta čas inflacija, bi bilo preveč optimistično, če bi od nas pričakovali, da bomo po tem, ko bo zgornja raven dosežena, lahko hitro začeli zniževati obrestne mere.

Torej bodo obrestne mere ECB, ko bodo enkrat končno prišle na najvišjo točko, tam ostale kar nekaj časa?

To je verjetno. Vendar pa vam seveda ne morem natančno povedati, kako dolgo bi to lahko trajalo.

Posledica izjemnega protiinflacijskega ukrepanja ECB in močno povišanih obrestnih mer v zadnjih osmih mesecih so tudi vse dražja in težje dosegljiva posojila – tako za državljane, podjetja in tudi same države. Vidimo, kako visoko se je v manj kot letu dni povzpel nekoč negativni euribor. Kako v tej luči vidite kompromis med potrebnimi ukrepi denarne politike in vzdržnim financiranjem podjetij in prebivalstva?

Da, drži, to je fundamentalno vprašanje.

Veliko ljudi skrbi, da bi preveč restriktivna denarna politika preveč zavrla gospodarsko rast in morda povzročila tudi recesijo, ki smo se ji v Evropi v tem trenutku nekako srečno izognili.

Kot splošno načelo: kadarkoli se centralna banka ali tudi vlada bori proti visoki inflaciji, odločitve, ki jih mora sprejeti, niso prijetne. Za vlado to pomeni, da mora poskusiti, da bi manj trošila, za centralno banko pa, da moramo zvišati obrestne mere. To za ljudi pomeni višje stroške hipotek in posojil in nadaljnje težave zanje.

A na drugi strani je treba razumeti, da bi bilo za ljudi in podjetja še veliko slabše, če tega ne bi storili in bi inflacija ostala tako zelo visoka še v daljšem obdobju. Inflacija je pač tista, ki je glavni problem za ekonomijo, prebivalstvo in podjetja. Tako z zvišanjem obrestnih mer res želimo obvladati inflacijo in jo spraviti pod kontrolo. Žal to pomeni, da bodo posojila dražja, in res je, da višje obrestne mere pomenijo, da bo ekonomija rasla počasneje, nekatere naložbe pa se bodo upočasnile. A to je pač način, kako deluje monetarna politika in kako centralne banke lahko nadzorujejo inflacijo.

In kakšen je v kontekstu povedanega vaš pogled na zdajšnjo ekonomsko situacijo v evrodeželi, kar zadeva rast, zaposlovanje?

Kar zadeva evrsko območje, bomo sredi marca, ko se spet dobimo, da bi govorili o obrestnih merah, imeli tudi nov nabor gospodarskih napovedi, ki bodo osnova za naš pogovor. Na podlagi zadnjih, decembrskih analiz in novic, ki smo jih medtem prejeli, je verjetno, da bomo letos v evrskem območju kot celoti imeli gospodarsko rast, sicer majhno. Kar zadeva inflacijo, pričakujem, da bo še posebej v drugi polovici leta postopoma vse nižja. Če bodo plače še naraščale, upam, da se bo s tem vrnilo tudi zaupanje potrošnikov. To bi podprlo povpraševanje in s tem tudi gospodarsko aktivnost. Na ta način se bo povrnila tudi gospodarska rast v celotnem evrskem območju. V zelo podobni situaciji smo v Estoniji in verjetno tudi v Sloveniji.

In še to: kako vidite aktualne ekonomske razmere v Sloveniji, ki je prav tako majhna in odprta ekonomija kot vaša domovina? Po zadnjih napovedih Umarja naj bi letos zabeležili nekaj višjo, 1,8-odstotno rast, zadnja inflacijska številka za februar je 9,3 odstotka. Hkrati imamo, podobno kot druge države, kar nekaj skrbi glede prihodnje trdnosti javnih financ.

Ste v nekoliko ugodnejšem položaju, kar zadeva višino inflacije. Kupna moč povprečne slovenske družine je v zadnjem letu upadla manj kot v Estoniji. Po drugi strani pa ste izpostavljeni precej podobnim pritiskom, tudi kar zadeva pričakovanja ljudi po višjih plačah, ki bi bile usklajene z višino inflacije. Politiki si prav tako želijo pomagati podjetjem in ljudem, kar je v njihovi moči.

Ključne stvari so pri vas verjetno precej podobne temu, čemur smo priča v Estoniji. Kar zadeva plače in njihovo rast, moramo zagotoviti, da so – sicer v skladu z možnostmi – prilagojene visoki inflaciji. Poudarek pa mora biti na tem, da gospodarstvo in podjetja lahko vzdržijo tako povečanje stroškov in ostanejo konkurenčna, tako da lahko še naprej prodajajo svoje izdelke in storitve.

Kar zadeva same vlade, pa gre tudi za vprašanje fiskalne politike, o čemer sva prej govorila. Vlade v času začetne rasti inflacije, ki smo jo izkusili lani, lahko živijo v iluziji, da imajo več denarja za svojo porabo, kot ga je v resnici na razpolago. Če vlade trošijo preveč in oblikujejo velike javnofinančne primanjkljaje, s tem ustvarjajo dodatne inflacijske pritiske. Zato je za vlade pomembno, da so njihovi ukrepi dobro ciljani – in da imajo tudi jasen načrt, kako priti iz tega velikega trošenja, ki smo ga videli v zadnjem letu. ●