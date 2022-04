V nadaljevanju preberite:

Poanta ruskih disidentov, ki so na vojno cenzuro odgovorili z repliko, da bo treba potemtakem črtati tudi naslov Tolstojevega romana Vojna in mir, ki ga prištevamo v sam vrh ruskega leposlovja, ne opozarja samo na primitivnost Putinove cenzure. Zanikati resnico je enako kot črtati temeljno sporočilo Tolstojevega romana, kar je kulturna amputacija, ki vodi v barbarstvo. Zato omenjena replika opozarja predvsem na patološko in zločinsko logiko, ki je sprožila genocid nad bratskim ukrajinskim narodom, in na absurd vsakršne vojne, ne le totalne, kakršna postaja agresija Ruske federacije nad Ukrajino.