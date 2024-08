Vzhodno od raja

V nadaljevanju preberite:

Od pričakovano napadalnih in diskreditirajočih, ki prihajajo od vernikov in ministrantov zveze Nato, pa do presenetljivo razveseljivih in odobravajočih, ki segajo vse do prvega predsednika Republike Slovenije, g. Milana Kučana, in njegovega govora v Podvelki.

Odziv somišljenikov in sopodpisnikov Poziva na večinoma stereotipne, popreproščene, manihejsko črno-bele odgovore opričnikov in zoprnikov, ki ne želijo ali pa ne znajo pogledati izza svojih evroatlantskih plašnic, je bil presenetljivo številčen in teoretsko vsebinsko močan.