Za kakšno svobodo se bori Ukrajina?

Svoboda ni le plemeniti vzgib, je tudi materialna nuja. Svoboda je materialna nujnost, ker se udejanja v načinih, kako organiziramo življenje in zadovoljujemo nujne potrebe, kako delamo in ustvarjeno bogastvo delimo, kako organiziramo medgeneracijsko solidarnost in živimo s sosedi v naravnem okolju, ki nam je bilo zaupano. Te okvire določa načrt za povojno obnovo Ukrajine, ki ga je na začetku julija 2022 podprlo 42 držav zahodnega zavezništva.

Tudi Slovenija se je udeležila konference v švicarskem Luganu in podpisala zaključno deklaracijo. Kakšen je ta načrt, naravnost pove parafraza, da je vojna nadaljevanje biznisa z drugimi sredstvi.