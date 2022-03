Zapletena prepletenost slovanstva, rusofilije in komunizma

V nadaljevanju preberite:

Tudi po napadu Rusije na Ukrajino je v Sloveniji čutiti nekakšno razumevanje za Putina in njegove argumente. Je pri nas res veliko rusofilije? Rusofilije v pomenu velikega razumevanja Putinove politike do Ukrajine in sicer je in bo vse manj. Tisti, ki vztrajajo pri takšnem razumevanju, so nevedneži, šarlatani ali kaviarski snobi, ki na vsak način iščejo medijsko pozornost.