Do začetka aprila prihodnje leto v ljubljanski Muzej za arhitekturo in oblikovanje (in na spremljevalni program) vabi jubilejna, 60. izdaja bienala oblikovanja BIO28, ki pod naslovom Dvojna agentka: Govoriš jezik rož? in skozi prizmo floriografije izpostavlja tematike feminizma, skrivnih jezikov in odpora.