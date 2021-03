ACH Volley povedel v finalu

Rok Možič, udarni odbojkar Merkurja Maribora, levo, in trener Sebastijan Škorc, desno, bosta priložnost za zasuk finala iskala v nadaljnjih tekmah. FOTO: Drago Perko

Odsotnost Ihbajrija se je poznala

Odbojkarji ACH Volleyja so v prvi tekmi finala 1. DOL oziroma državnega prvenstva premagali Merkur Maribor s 3:1 (-23, 23, 18, 20). Čeprav so se v finalu uvrstili skozi šivankino uho - v polfinalu proti Calcitu so na drugi tekmi izgubljali že z 0:2, nato pa izsilili tretjo tekmo in jo dobili s 3:1 -, so odbojkarji ACH Volleyja naredili prvi korak k sedemnajstemu zaporednemu naslov državnih prvakov oziroma osemnajstemu v zgodovini kluba. Finale se igra na tri zmage, naslednja tekma bo čez štiri dni v Ljubljani, tretja, morda že odločilna, pa v petek, 2. aprila, znova na Štajerskem, kjer na naslov čakajo vse od 1993.Že prvi niz je pokazal, da si nasproti stojita izenačeni ekipi, ki sta si v tej sezoni razdelili izkupičke na dosedanjih štirih tekmah. Mariborčani so dvakrat slavili v državnem prvenstvu, Ljubljančani pa so zmagali na začetku sezone ter v finalu srednjeevropske lige. V sedemindvajsetih minutah si nobena ekipa ni priigrala več kot dve točki naskoka. Domači so vodili na začetku niza, gostje pa pri izidu 19:17. A minuta odmora domačega strategaje tehtnico nagnila na mariborsko stran. Merkur je povedel z 22:21, po napakipri sprejemu še 24:22, po osmi točkipa so domači osvojili niz s 25:23.Drugi niz se je končal z istim rezultatom, a v prid ACH Volleyja, ki si je hitro priigral prednost 12:8 in bi lahko izenačil tudi brez drame v zaključku, saj je vodil s 21:16 in 23:19. A domači so s kančkom sreče ter blokomprišli na 23:22, pri 24:23 pa so imeli celo napad za izenačenje. Ustavil ga je 203 centimetre visoki Iranec, po poklicu bloker, za izenačenje na 1:1.Ljubljančani so se s tem sprostili, zaigrali še bolj povezano in učinkovito, Mariborčanom pa se je vedno bolj poznala odsotnost poškodovanega libijskega korektorja. Niz so gostje odprli z 2:0, 6:2 in 12:5. Razigrana je bila naveza, ki je skupaj v tretjem nizu dosegla 14 točk in ni razen znižanja na 10:15 dovolila nikakršnega dvoma o zmagovalcu.V četrtem nizu je ACH unovčil izkušnje iz številnih finalov, bil bolj zbran in natančen ter pokazal, zakaj so mu odbojkarski strokovnjaki pred finalom pripisali vlogo favorita. Niz je bil izenačen le do 9:7. Sledila je točka Pokeršnika, napaka Jevgenija Kisiljuka na drugi strani ter asza 12:7.Merkur Maribor se je sicer približal na 14:12, toda minuta odmora trenerja ACH, dve točki Božidarja Vučićevića ter blokso goste vrnile v vodstvo 18:13 ter pripeljale do zaslužene zmage. Najučinkovitejši pri zmagovalcih so bili Božidar Vučićević z 20 točkami, Matej Kök, ki jih je zbral 18, ter Jan Pokeršnik s petnajstimi. Pri domačih sta izstopala(23) in Jevgenij Kisiljuk (16).