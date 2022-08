Afriški levi v Stožicah prvi plen slovenskih odbojkarjev

Slovensko odbojkarsko reprezentanco drevi ob 20.30 v ljubljanskih Stožicah čaka prvi nastop pred domačim občinstvom na svetovnem prvenstvu. Za uvod se varovanci romunskega stratega Gheorgheja Cretuja merijo z reprezentanco Kameruna. Vloga favorita je izrazito na strani dvakratnih zaporednih evropskih podprvakov, ki so v dvoboj krenili s postavo Tonček Štern, Alen Pajenk, Jan Kozamernik, Dejan Vinčić, Tine Urnaut, Klemen Čebulj in Jani Kovačič.

Slovenija : Kamerun 0:0* (-:-, -:-, -:-)

Kamerun velja za trenutno tretjo najbolje uvrščeno afriško reprezentanco na lestvici Mednarodne odbojkarske zveze in drugouvrščeno ekipo z lanskega afriškega pokala v Ruandi. S tem so si kamerunski odbojkarji, ki so evropski javnosti tako rekoč neznani, tudi zagotovili nastop na letošnjem SP. Tega po odvzemu prvenstva Rusiji zaradi agresije nad Ukrajino letos organizirata Slovenija in Poljska. Zaključni del bo od polfinala naprej potekal v Katovicah, sicer pa bo večina od 52 dvobojev na SP odigranih v Ljubljani.

Velik preobrat Brazilcev za zmago nad Kubo

Spored so v slovenski prestolnici odprli Brazilci in Kubanci z dramatičnim obračunom v skupini B, ki so ga po zaostanku z 0:2 v nizih s 3:2 dobili Brazilci (-31, -21, 16, 17, 16). V tej skupini je bil na sporedu še dvoboj Japonske in Katarja, pričakovano so ga dobili Japonci s 3:0 (20, 18, 15), v Katovicah pa sta se v skupini C pomerili ZDA in Mehika, kjer ravno tako ni bilo presenečenja – zmagali so Američani s 3:0 (18, 20, 12). Zvečer se bosta udarili še gostiteljica Poljska in Bolgarija (20.30).

V ljubljanski skupini D se je poleg slovenskega obračuna s Kamerunom ob 17.30 začel dvoboj Francija – Nemčija. Slovenski odbojkarji so zadnji del priprav pod novim selektorjem, Avstralca Marka Lebedewa je pred 18 dnevi zamenjal Cretu, opravili s tremi zmagami, in sicer proti Egiptu (3:0), Turčiji (3:1) in Iranu (3:1), pri čemer so Iranci v torek v Ljubljani dobili dodatni in vnaprej dogovorjeni četrti niz.

V skupinskem delu nato kapetana Tineta Urnauta in soigralce čakata še dvoboja proti Franciji (28. avgust) in Nemčiji (30.). Nato od 3. septembra naprej sledijo izločilni boji v osmini finala. Slovenija bi ob morebitnem napredovanju v Ljubljani igrala do vključno četrtfinala.