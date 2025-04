Anže Kopitar je polnil baterije za končnico

Hokejisti Los Angeles Kings so tik pred začetkom končnice severnoameriške lige NHL gostovali še pri Seattle Kraken in zmagali s 6:5. Kapetan kraljev Anže Kopitar je imel tokrat prost večer, zato pa se je z dvema goloma izkazal Samuel Helenius, Adrian Kempe pa je k četrti zmagi kraljev v nizu dodal dve podaji.

Kralji so že pred gostovanjem potrdili drugo mesto v pacifiški skupini in s tem prednost domačega ledu v končnici proti Edmonton Oilers.

Zadnji trije medsebojni dvoboji na izpadanje so v končnici zahodne konference pripadli naftarjem. Oilers so potrebovali sedem tekem, da so leta 2022 izločili Kings, leta 2023 so jih izločili po šestih tekmah, lani pa po petih. Naftarji so imeli v vseh treh dvobojih na izpadanje prednost domačega ledu, tokrat so ostali brez.

Kralje za konec rednega dela sezone čaka le še domača tekma proti Calgaryju.

Moštvo St. Louis Blues je v prvi tretjini zadelo štirikrat in si na koncu z zmago s 6:1 proti Utahu priigralo mesto v končnici tekmovanja za Stanleyjev pokal.