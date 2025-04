Ruski čarodej od ledu do zvezd

V nadaljevanju preberite:

Kdo je ruski ćarodej na drsalkah, ki je podrl rekord po številu golov v NHL slovitega Wayna Gretzkega? Kakšno je bilo otroštvo Aleksandra Ovečkina v Moskvi, zakaj so starši v športni družini nasprotovali hokeju? Kako je bilo glede njegove selitve čez Atlantik in pozneje ugleda v Washingtonu? V čem je zgodba podobna Kopitarjevi v Los Angeles? Kako se je razpletla romanca Aleksandra z rojakinjo s teniških igriščih Marijo Kirilenko? in kaj si hokejist misli o Vladimirju Putinu?