Kopitar s soigralci že nabrušen za končnico NHL

Hokejisti moštva Los Angeles Kings so s 5:4 strli odpor igralcev kluba Colorado Avalanche in se z deseto zmago na zadnjih 13 tekmah povzpeli na četrto mesto zahodne konference v NHL. Nov gol je zabil tudi slovenski kapetan Anže Kopitar.

Dvakrat je za Kralje v polno zadel Švicar Kevin Fiala, Quinton Byfield in Alex Laferriere pa sta sta k 46. zmagi Los Angelesa v sezoni dodala po gol in podajo. Vratar Darcy Kuemper je proti ekipi, s katero je leta 2022 osvojil Stanleyjev pokal, zbral 22 obramb.

Los Angeles je dobil izjemno pomemben medsebojni dvoboj za četrto mesto na lestvici, saj Colorado zdaj zaostaja za točko, a ima do konca rednega dela le še tekmo, ekipa s slovenskim zvezdnikom pa tri. Edmonton, naslednji tekmec Los Angelesa, na šestem mestu za Kralji zaostaja za štiri točke.

V drugi tretjini ušli za dva gola

Za goste je dvakrat zadel Brock Nelson in še četrto sezono zapovrstjo dosegel vsaj 25 golov v rednem delu. Po enkrat pa sta zabila Valerij Ničuškin in Sam Malinski. Gostujoči čuvaj mreže Mackenzie Blackwood je zbral 28 obramb.

Los Angeles si je na tekmi pomembno prednost nabral v drugi tretjini. Ničuškin je v 23. minuti izenačil na 2:2, nato pa sta za +2 poskrbela Laferierre in Kopitar v 31. in 37. minuti. V zadnjem delu je Malinski znižal na 3:4 (v 50. minuti), a je le slabe tri minute pozneje spet zadel Fiala, za napeto končnico pa je dve minuti in 40 sekund pred koncem poskrbel Nelson.

Kralje prihodnji teden v rednem delu čakata še gostovanji v Edmontonu in Seattlu ter domače slovo od rednega dela s Calgaryjem.

Že 55. zmago v sezoni je dosegel vodilni Winnipeg, ki je s 5:4 po kazenskih strelih premagal Chicago. Kyle Connor in Cole Perfetti sta zadela v seriji treh strelov, pri Chicagu je bil uspešen le Connor Bedard.