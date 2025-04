Bolj ko se bliža končnica NHL, boljši so Kopitar & Co.

Bolj ko se bliža končnica v NHL, boljši so hokejisti moštva Los Angeles Kings. Potem ko so predvčerajšnjim doma strli odpor Colorada Avalanche (5:4), so danes na predpredzadnji tekmi rednega dela v gosteh visoko s 5:0 (3:0, 1:0, 1:0) premagali še Edmonton Oilers.

Odločitev o zmagovalcu je padla že v uvodni tretjini, ki so jo Kralji dobili kar s 3:0. V tem delu so v polno zadeli Kanadčana Warren Foegele (v 3. minuti) in Quinton Byfield (10.) ter Vladislav Gavrikov (19.). V nadaljevanju sta premoč gostov z goloma potrdila še Švicar Kevin Fiala (28.) in Šved Adrian Kempe (49.), pri katerih se je s podajama v statistiko vpisal Anže Kopitar.

Slovenski zvezdnik je sicer na ledu prebil dobrih 19 minut in v tem času proti domačemu vratarju Calvinu Pickardu sprožil en strel. Skupno je 37-letni Hrušičan v tej sezoni najmočnejše hokejske lige na svetu dosegel že 65 točk (21 golov + 44 podaj).

To je bila že 15. zmaga Los Angelesa na zadnjih 19 tekmah, z njo pa so potrdili prednost domačega ledu v uvodnem krogu končnice. Naslednjo tekmo bodo Kralji odigrali že jutri (4.30), ko bodo gostovali še pri igralcih kluba Seattle Kraken.